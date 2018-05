Ricardo Gomes admite abatimento do elenco do São Paulo

Ricardo Gomes: São Paulo luta contra o abatimento

SÃO PAULO - Depois de despencar da primeira para a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o clima no São Paulo não poderia ser outro: uma verdadeira ressaca tomou conta da reapresentação do elenco. A uma rodada do fim da competição, o próprio técnico Ricardo Gomes vê o título distante, mas tenta motivar o time para a partida contra o Sport, domingo, às 17 horas, no Morumbi.

"Eles estão tristes, e nem poderia ser diferente, mas estão motivados. Hoje [terça] a apresentação foi carregada, como em uma ressaca, mas o grupo vai eliminando isso durante os treino", disse Ricardo Gomes. "Ao longo da semana, a motivação aumenta e a tristeza diminui até a hora do jogo".

Até a próxima partida, o técnico promete muito trabalho para, ao menos, garantir uma vaga na Copa Libertadores. O São Paulo tem 62 pontos, dois a menos que o líder Flamengo, e ainda briga com o Cruzeiro, com 59 pontos, por uma vaga no torneio continental.

"Temos a obrigação de fazer a nossa parte em relação ao título. Consequentemente, o resultado daria uma vaga na Libertadores", disse Ricardo Gomes. O meio-campo Hernanes tem a mesma opinião do técnico e não vê a hora de entrar em campo novamente. "É questão de não abrir mão do título. Sempre acreditei e não vai ser agora no final que vou desistir", completou.

Hernanes chega até a destoar do restante do elenco são-paulino e acredita em uma reviravolta na última rodada. Para ele, em um campeonato tão embolado como o atual, todos ainda têm chances.

"O São Paulo não perdeu o título. Ainda tem a última rodada. É apenas difícil, mas vai acontecer muita coisa neste fim de semana", disse.

Ainda nesta terça, André Dias e Hugo serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O zagueiro e o meia brigaram em campo, na partida contra o Vitória, pela 35.ª rodada.

