Ricardo Gomes admite que Botafogo sofreu muito para vencer

"Jogamos bem 20 minutos, mas na segunda parte do primeiro tempo não fomos bem e na primeira parte do segundo tempo também não. E o Macaé tomou conta (do jogo). Isso foi claro no início do segundo tempo. Depois até conseguimos criar jogadas", analisou o comandante, que fez questão de exaltar a importância de Jefferson para o terceiro triunfo botafoguense em três jogos disputados na competição estadual.

"Os três pontos sempre são importantes. Mas temos que analisar o jogo. Foi difícil. O Macaé teve chances. O Jefferson salvou. Por isso é idolatrado pela torcida do Botafogo. Isso não é por acaso. Isso não é de agora. Isso vem de anos. Ele ganhou essa idolatria através de grandes atuações", enfatizou o treinador, em entrevista coletiva.

Jefferson foi decisivo com pelo menos três grandes defesas no confronto desta quarta-feira, na qual o Botafogo venceu com um gol de pênalti cobrado por Gervasio Nuñez já no primeiro minuto do primeiro tempo. Mas, apesar do sufoco, Ricardo Gomes destacou que o time alvinegro "mereceu a vitória".

Após o novo triunfo, o Botafogo voltará a campo pelo Campeonato Carioca neste sábado, às 19h30, contra o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O volante Airton, que sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Macaé, será examinado nesta quinta-feira pelo departamento médico para saber se poderá ter condições de ficar à disposição de Ricardo Gomes.