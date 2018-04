Ricardo Gomes admite que empate em Ribeirão foi justo

O técnico Ricardo Gomes reconheceu que o São Paulo deixou a desejar neste domingo, contra o Santo André, em Ribeirão Preto. Apesar de ter saído na frente logo no começo do primeiro tempo, o time do Morumbi não soube garantir a vitória.

"Pelo que aconteceu no segundo tempo, foi justo. Fomos melhores no primeiro tempo, mas mesmo assim não conseguimos impor o nosso padrão de jogo e forma de atuar", observou o treinador são-paulino.

Segundo Ricardo Gomes, o estado do gramado do Estádio Santa Cruz influiu diretamente no placar. "No segundo tempo a bola esteve mais em cima que embaixo, e esse não é o nosso jogo. O campo dificultou a posse de bola e aumentou os erros de passe, aí o time para."

Mas Ricardo Gomes acredita que isso pesou para os dois lados, não apenas para o São Paulo. "O Santo André também passou a fazer jogadas de bola longa. É uma equipe que luta para fugir do rebaixamento e muito forte fisicamente. Nós não conseguimos sair tocando, o jogo ficou sem criatividade, a gente começa a mudar o estilo de jogar e isso mudou o jogo."