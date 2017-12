Ricardo Gomes admite surpresa com atuação do Botafogo: 'Melhor do que esperava' A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca surpreendeu até o técnico Ricardo Gomes. Mesmo com uma equipe totalmente reestruturada em relação ao ano passado, sem entrosamento e ainda em busca da melhor forma física, os alvinegros jogaram bem e derrotaram o Bangu por 2 a 0 no último sábado, em São Januário.