Ricardo Gomes ainda espera por Kaká O técnico Ricardo Gomes vai completar a seleção brasileira Sub-23 no dia 16 e espera contar com o meia Kaká para a disputa do Pré-Olímpico. Para tanto, o treinador deposita sua confiança no poder de barganha da CBF. Dos jogadores que faltam para completar a lista, além de Kaká, um deve ser o volante Júlio Baptista (Sevilla) e o terceiro está na Sub-20. Embora ele não tenha revelado o nome do jogador para não o atrapalhar na disputa do Mundial, é esperado que o atleta seja o atacante Nilmar (Inter). ?Eu acho que vale a pena esperar a CBF tentar a liberação desses jogadores. Mas o fato é que nós, de qualquer maneira, estamos levando um grupo forte e quem dirige a seleção brasileira precisa estar preparado para enfrentar qualquer tipo de problema?, disse.