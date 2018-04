Ricardo Gomes ainda faz mistério na defesa do São Paulo

O técnico Ricardo Gomes tenta manter o mistério na escalação da defesa do São Paulo para a partida contra o Santo André, no domingo, pelo Brasileirão. Apesar de ter testado Rodrigo entre os titulares durante toda a semana ao lado de Miranda e André Dias, o treinador prefere não confirmar a entrada do jogador no lugar de Renato Silva.

"Não defini, mas é uma possibilidade", disse o treinador nesta sexta-feira. Como Renato Silva e Miranda estão pendurados, Gomes deve poupar ao menos um deles, pensando no clássico do dia 27, contra o Corinthians. Mas o treinador diz que ainda não decidiu se realmente fará a mudança.

"Não é um critério técnico, tenho dois zagueiros pendurados, simplesmente não quero perder os dois. Se eu decidir pelo Rodrigo no lugar do Renato ou do Miranda será apenas para preservar um deles. O mais provável é que eu preserve um dos dois", afirmou Ricardo Gomes.