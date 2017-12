Ricardo Gomes ainda testa opções na Sub-23 Os reservas Dagoberto e Daniel Carvalho foram os destaques no treino coletivo da seleção Sub-23, neste domingo, em Teresópolis, a uma semana e meia da estréia do Brasil no Torneio Pré-Olímpico, no Chile. Os dois começaram os dois coletivos da semana na suplência. No de hoje, só entraram para o time principal na parte final. E deslancharam. Dagoberto (Atlético-PR) fez dois gols, em passes de Daniel Carvalho (Inter), e o santista Robinho, com um belo chute por cobertura, completou o placar de 3 a 0. "Gostei muito da equipe na fase final da atividade. Ficou mais solta e ofensiva. Mas não quer dizer que eu vá decidir alguma coisa agora", disse o técnico Ricardo Gomes. Desde que chegou a Teresópolis, na sexta-feira, o treinador da seleção preferiu escalar Dudu Cearense (Vitória) no meio e Marcel (Coritiba) no ataque. Insistiu com essas opções nos dois coletivos. Dudu até que jogou bem nas duas vezes, movimentando-se com desenvoltura e procurando apoiar o ataque com toques e deslocamentos rápidos. Marcel esteve mal, principalmente neste domingo, quando errou muitos chutes a gol e pareceu destoar do restante do time. O gol não saía e as jogadas de ataque dependiam apenas das tabelas de Diego e Robinho. Foi quando Ricardo Gomes resolveu substituir Dudu por Dagoberto, alterando assim o sistema de jogo - de 4-4-2 para 4-3-3. O time ganhou força na frente. E melhorou muito mais a partir da troca de Marcel por Daniel Carvalho. Mas ainda é cedo para se apostar nessa formação para o jogo de estréia do Pré-Olímpico, dia 7, contra a Venezuela. O treinador tem dito que prefere o esquema com quatro no meio-de-campo e dois no ataque. Como a vaga de Robinho é certa, não haveria como encaixar Daniel Carvalho e Dagoberto no time. Considerando-se, para tanto, que os santistas Paulo Almeida, Elano e Diego são titulares indiscutíveis da equipe Sub-23. Pelos treinos na Granja Comary, já é possível afirmar também que a defesa do time está escalada com Gomes, Maicon, Edu Dracena - os três do Cruzeiro -, além de Alex, do Santos, e Maxwell, do Ajax. Como o volante Fábio Rochemback, do Sporting, será dispensado para disputar partida contra o Benfica, dia 4, pelo Campeonato Português, a vaga na cabeça-de-área continua mais próxima de Dudu Cearense. Candidatos - Ricardo Gomes disse neste domingo que recebe com satisfação a manifestação de Ronaldo e Roberto Carlos, que querem fazer parte do grupo nos Jogos de Atenas - se o time passar pelo Pré-Olímpico. E revelou que outros jogadores consagrados já deixaram clara a intenção de integrar a equipe. "O Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Gilberto Silva também já falaram sobre isso. Mas o máximo é de três vagas", comentou. O treinador ressaltou em seguida que só quer voltar a falar do assunto depois de ver o Brasil classificado. Apenas duas seleções sul-americanas vão disputar a Olimpíada. Pelo regulamento dos Jogos, três jogadores com mais de 23 anos podem se juntar aos garotos na competição que vale a medalha de ouro.