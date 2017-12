Ricardo Gomes aprova testes da Sub-23 Com o amistoso desta terça-feira, na Vila Belmiro, contra o Santos, acabou a fase de testes da seleção brasileira Sub-23. "Estou muito satisfeito com o rendimento da equipe, com as observações e agora vamos definir o grupo", afirmou o técnico Ricardo Gomes, que convocará no final de dezembro a equipe para o Pré-Olímpico. "Infelizmente não dá para convocar todos, mas os nomes estão aí." Diego, Kaká, Elano e Adriano, jogadores que são constantemente chamados por Parreira para a seleção principal, são nomes certos na lista de Ricardo Gomes para o Pré-Olímpico. "Se estão na seleção principal, seria uma incoerência que não servissem a Sub-23", adiantou o treinador. O treinador da seleção gostou do resultado dos dois amistosos, contra o Corinthians e o Santos - vitórias por 2 a 0 e 3 a 1, respectivamente. "Mesmo modificadas, as duas equipes tiveram muita qualidade e dificilmente encontraríamos algo melhor lá fora", avaliou Ricardo Gomes.