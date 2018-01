Ricardo Gomes assumirá time olímpico O ex-zagueiro Ricardo Gomes, atualmente treinando o Juventude, vai ser mesmo o novo técnico da seleção olímpica. A CBF confirmará seu nome na próxima semana e ele terá poucos dias para montar sua primeira lista, que será divulgada em 18 de dezembro. Esta convocação refere-se a um torneio que o time Sub-23 do Brasil vai disputar no Catar, em janeiro. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vai discutir com Ricardo Gomes, entre outros assuntos, a estrutura da comissão técnica e a possibilidade de três jogadores com mais de 23 anos integrarem a equipe nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. "É preciso esperar algumas competições, como o torneio no Catar e o Sul-Americano Sub-20, no Uruguai, também em janeiro, para ter uma idéia de como se comporta o grupo", disse o dirigente. Na escolha do presidente da CBF pesou o fato de Ricardo Gomes ter bom trânsito com atletas jovens e também a ótima campanha do técnico no Campeonato Brasileiro, em que o Juventude terminou em sétimo lugar. Ricardo Teixeira vai esperar o encontro com Ricardo Gomes para anunciar sua contratação. Isso deve ocorrer na segunda-feira ou no dia seguinte. O novo técnico da equipe olímpica estava concorrendo com outros nomes do agrado do presidente da CBF, como Mário Sérgio. O Brasil nunca chegou ao título do futebol nos Jogos Olímpicos. Em 1984 e 1988, a seleção conseguiu a medalha de prata, respectivamente em Los Angeles e de Seul. Em 1996, conquistou o bronze, em Atlanta.