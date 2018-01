Ricardo Gomes avalia rivais do Sub-23 Ricardo Gomes, técnico da seleção brasileira Sub-23, já identificou em Paraguai e Chile os principais adversários na primeira fase do Pré-Olímpico de janeiro, no Chile. Apenas os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos de Atenas/2004. O Brasil está no grupo A, ao lado de Paraguai, Chile, Uruguai e Venezuela, com sede em Concepción. O primeiro colocado passa diretamente para o quadrangular final, enquanto o segundo e o terceiro disputarão uma repescagem com times da chave B (Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador). "O Paraguai vem fazendo um excelente trabalho nas suas divisões de base e é necessário estar atento com a evolução deles. O Chile é o time da casa e tem uma equipe muito equilibrada", disse o treinador, que afirmou que o time uruguaio não inspira maiores cuidados. Ricardo Gomes deve viajar em novembro para o Peru para acompanhar um torneio entre seleções Sub-23 do qual o Brasil não participará. Pretende observar os adversários que a seleção terá em janeiro de 2004. O treinador voltou a afirmar que pretende disputar dois amistosos com o time Sub-23 nas datas Fifa de novembro, quando serão disputadas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas e alguns amistosos internacionais. Ricardo Gomes já havia feito esse pedido à CBF ao final da Copa Ouro, que o Brasil disputou no México e nos Estados Unidos, no início do ano. Por enquanto, esta foi uma das duas únicas oportunidadas que Ricardo Gomes teve para reunir o time que deve disputar o Pré-Olímpico. A outra foi o Torneio do Catar, no início do ano.