Ricardo Gomes celebra domínio do Botafogo e maturidade dos jovens O técnico Ricardo Gomes ficou bastante satisfeito com a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, domingo, em Volta Redonda. Não só pelo resultado, que levou a equipe à decisão do Campeonato Carioca diante do Vasco, mas também pela ampla superioridade apresentada por seus comandados em campo, principalmente no primeiro tempo.