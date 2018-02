Ricardo Gomes cobra atacantes do Flu Enquanto o atacante Romário apenas realizou trabalhos físicos nesta quinta-feira pela manhã nas Laranjeiras, os atacantes Marcelo, Alessandro e Rodrigo Tiuí treinaram finalizações por um bom tempo. A ordem foi dada pelo técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, que quer melhor desempenho do ataque tricolor nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. "Não adianta jogar bem e não aproveitar as chances criadas. Fiz esse exercício para ver se o Marcelo e o Alessandro melhoram na hora de fazer o gol. Acho que eles têm de decidir melhor, aprimorar o movimento, mas não acredito que estão ansiosos", declarou Ricardo Gomes. O treinador está preocupado com o próximo duelo do Fluminense: contra o Atlético-MG, domingo, pela décima rodada do Brasileiro. "O adversário tem bons jogadores, atua com dois alas ofensivos e com o Alex Mineiro enfiado entre os zagueiros e possui um time forte. Todo cuidado é pouco".