Ricardo Gomes coloca artilheiro no banco Nem os dois gols marcados na vitória sobre o Bangu, por 2 a 0, na noite de quarta-feira parecem ter sido suficientes para o atacante Marcelo garantir a vaga de titular no ataque do Fluminense. No total, o jogador tem seis gols marcados no Campeonato Carioca, o dobro do atacante Romário, que deve substituí-lo no jogo com o Olaria, sábado. "O Romário é um jogador fora de série, é a estrela do time e eu procuro aprender com ele", disse Marcelo. Para o técnico Ricardo Gomes, Romário é o único atleta do Fluminense com vaga garantida na equipe. O jogador chega nesta sexta-feira ao Brasil após viajar para a Suíça a fim de resolver problemas particulares.