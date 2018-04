Ricardo Gomes começa trabalho no Fla Ricardo Gomes realizou nesta segunda-feira o primeiro treino à frente do Flamengo. O treinador se apresentou aos jogadores com um discurso otimista e confiante de que o time conseguirá reagir no Campeonato Brasileiro, apesar de estar na 20ª posição, com 26 pontos, em 26 jogos. "A equipe já sinalizou uma reação nessas últimas duas partidas. Venceu o Paraná e só perdeu para a Ponte Preta porque teve desatenção em alguns momentos", disse Ricardo Gomes. "Estou confiante e senti que os jogadores também estão confiantes. Vamos trabalhar para solucionar nossos problemas." Após o treino desta segunda-feira à tarde, na Gávea, o Flamengo viajou para Águas de Lindóia, interior de São Paulo, onde ficará treinando até a manhã de sábado. No domingo, o time enfrenta o São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. O preparador físico Moracyr Sant?Anna também fez sua estréia no Flamengo. Festejou o fato de ter uma semana para poder trabalhar e conhecer o grupo. "Mesmo assim, não será um tempo suficiente para que os jogadores obtenham um sensível aumento em seus rendimentos. Mas, já está bom", afirmou.