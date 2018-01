Ricardo Gomes comemora retorno, mas lamenta empate do Botafogo

Foram quase quatro anos afastado do futebol. Até que Ricardo Gomes voltou a atuar profissionalmente, na noite de sábado, no comando do Botafogo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols com o Luverdense, o treinador admitiu que estava com "saudade", mas não deixou de lamentar o resultado em sua reestreia.

"Foram três anos, 11 meses e quatro dias. Isso é muita coisa. Estava com saudade, mas esse é o nosso dia a dia. É perigoso quando você fica impossibilitado de trabalhar", disse o técnico. "Gostei de tudo, só não gostei do placar. Nem poderia. Por isso o dia terminou mal."

Ricardo Gomes admitiu preocupação com a irregularidade do Botafogo nas últimas rodadas. "O importante eram os três pontos. Nos empates com Criciúma e Luverdense foram quatro pontos perdidos em casa, e isso estava fora de qualquer planejamento", alertou o técnico, insatisfeito com as oscilações da equipe também ao longo da partida.

"O time esteve organizado no primeiro tempo, mas sem encontrar espaços. Só criou uma jogada antes do intervalo e não aproveitou. Acho que faltou mais movimentação. No segundo tempo começamos bem e depois caímos. Perdemos a compactação, e ficou um jogo bem largo, poderia acontecer de tudo. O adversário passou a ter espaço. Da parte defensiva eu gostei, mas temos que trabalhar muito a parte ofensiva, do meio para a frente", avaliou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ASSISTA AOS MELHORES LANCES