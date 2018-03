Ricardo Gomes confirma volta de Romário O técnico Ricardo Gomes confirmou o retorno de Romário ao time do Fluminense, no jogo contra o Caxias, quarta-feira, pela Copa do Brasil. De acordo com ele, o jogador está recuperado de uma contusão na panturrilha esquerda e, após um trabalho intenso, voltou à sua forma física. "O Romário é muito importante para nós. Além de seus gols, ele tem um excelente passe e pode colocar o companheiro em ótimas condições de finalizar", disse Ricardo Gomes. "O poupamos por umas três semanas, com objetivo de que ele retornasse em plena forma física e sem problemas de lesão." Romário participou normalmente do coletivo desta segunda-feira. Ele correu bem e ainda conversou bastante com Ricardo Gomes. Além de Romário, o Fluminense terá a volta do atacante Alessandro, recuperado de um estiramento na panturrilha direita. Já Edmundo tem retorno previsto para o sábado, no confronto contra o Americano, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ele se recuperou de um estiramento na coxa esquerda, mas, segundo o preparador físico Luis Octávio, seria prematuro escalá-lo já na quarta-feira. "É muito prematuro escalá-lo contra o Caxias, mas, com certeza, ele estará liberado para sábado", garantiu o preparador físico do Fluminense. "Clinicamente o Edmundo está totalmente recuperado, mas fisicamente ainda não está 100%."