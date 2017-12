Ricardo Gomes convoca "brasileiros" na 2ª O técnico da seleção brasileira sub-23, Ricardo Gomes, convoca na segunda-feira os jogadores que atuam no Brasil para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, a partir de janeiro, no Chile. Nesta quarta-feira, o treinador se reuniu com membros da comissão técnica e ficou decidido que os "estrangeiros" só serão chamados depois que a Fifa se pronunciar sobre o pedido de alguns clubes europeus, que não querem liberar seus atletas para a seleção. O Milan, da Itália, por exemplo, não quer deixar Kaká participar do torneio. A alegação dos clubes europeus é a de que o Pré-Olímpico não é uma competição oficial e, por isso, poderiam se negar a ceder seus jogadores à seleção brasileira. A Fifa deve se pronunciar sobre o caso até sexta-feira.