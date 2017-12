Ricardo Gomes convoca "brasileiros" nesta 2ª O meia Diego e o atacante Robinho, do Santos, devem ser convocados nesta segunda-feira pelo técnico da seleção brasileira sub-23, Ricardo Gomes, para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, a partir do dia 7 de janeiro, no Chile. Ambos são considerados indispensáveis pelo treinador na luta por uma das duas vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004. Como Ricardo Gomes está negociando com os clubes a liberação de determinados jogadores, ele não divulgou quantos atletas estarão presentes na lista. Já os "estrangeiros" serão chamados até o final desta semana. Além de Diego e Robinho, o Santos pode ter mais três convocados: o zagueiro Alex, o volante Paulo Almeida e o meia Elano. O Cruzeiro, que já garantiu o título do atual Campeonato Brasileiro, deve ter quatro jogadores na seleção: o goleiro Gomes, o lateral-direito Maicon, o zagueiro Edu Dracena e o meia Wendell. O Brasil está no Grupo A do Pré-Olímpico, ao lado de Chile, Venezuela, Paraguai e Uruguai. A estréia será contra os venezuelanos. Depois é a vez dos uruguaios e os chilenos, na última rodada da primeira fase. No Grupo B estão Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. O primeiro colocado de cada grupo estará classificado para o quadrangular final da competição. As outras duas vagas serã definidas nos confrontos entre o 2º lugar do Grupo A com o 3º lugar do Grupo B e o 2º lugar do Grupo B contra o 3º lugar do Grupo A. No quadrangular final, todas as equipes jogam entre si, classificando-se os dois primeiros para os Jogos Olímpicos de Atenas. A seleção brasileira é a atual campeã do Torneio Pré-Olímpico. A última edição foi realizada em Londrina e Cascavel, no Paraná, em 2000.