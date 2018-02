Ricardo Gomes critica jogo em Volta Redonda O técnico Ricardo Gomes criticou o fato de o Fluminense ter de jogar contra o Guarani, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. "Apesar do gramado ser bom, o jogo lá se torna neutro. Entendo o lado financeiro, mas atuar no Maracanã seria melhor para a equipe", afirmou o treinador. Destaque do time e referência para os atletas mais jovens, o meia Roger disse ser "impróprio" atuar em Volta Redonda. Recuperado de contusão, o experiente meia Ramon deve retornar à equipe no confronto com o Guarani. Apesar de estar ansioso para entrar em campo, ele prefere melhorar seu condicionamento físico para não correr risco de se machucar novamente. "Não quero sentir nova contusão, esse é o meu objetivo. O campeonato é longo, com jogos na quarta e no domingo, e não posso forçar. Eu quero é trabalhar, para poder estar a disposição do treinador", revelou Ramon.