Ricardo Gomes dá prazo a jovens estrelas Durante a disputa da Copa Ouro, em julho, nos Estados Unidos e México, a seleção Sub-23 irá reunir as três principais revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos. Kaká, Diego e Robinho foram convados nesta terça-feira, junto com outros 15 jogadores. Mas o técnico Ricardo Gomes já avisou que eles não terão muito tempo para se acertar em campo e, caso não consigam se entrosar, um deles corre o risco de ir para o banco de reservas. "Se sentir que não vai dar certo, os três não vão atuar juntos", adiantou Ricardo Gomes, que terá apenas três dias para treinar a seleção antes da estréia na Copa Ouro, 13 de julho, contra os mexicanos, na Cidade do México. O treinador da seleção ainda disse estar atento ao momento delicado de Kaká e Robinho, que não têm conseguido repetir as boas atuações do passado. "O problema é que esses meninos têm jogado muito e sobra pouco tempo para treinar. Com o tempo, o jogador vai ficando destreinado", justificou. Ricardo Gomes revelou que não está levando a "força máxima" para a Copa Ouro, mas espera contar com 80% desse grupo para a disputa do Pré-Olímpico, em janeiro. Segundo ele, foi preciso negociar a liberação de alguns convocados com os treinadores de clubes, principalmente Leão (Santos) e Vanderlei Luxemburgo (Cruzeiro). "Eles me pediam para não levar tal jogador porque não teriam um substituto. Aí, eu acertava a liberação de outro", contou. Veja a lista com todos convocados: Goleiros - Alexandre Negri (Ponte Preta) e Gomes (Cruzeiro) Laterais - Adriano (Coritiba), Coelho (Corinthians) e Maicon (Cruzeiro) Zagueiros - Alex (Santos), André Bahia (Flamengo) e Luisão (Cruzeiro) Volantes - Paulo Almeida (Santos), Julio Baptista (São Paulo) e Thiago Motta (Barcelona) Meias - Diego (Santos), Kaká (São Paulo) e Carlos Alberto (Fluminense) Atacantes - Éwerthon (Borussia Dortmund), Nádson (Vitória), Nilmar (Inter) e Robinho (Santos)