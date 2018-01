Ricardo Gomes define comissão técnica Depois de fazer a primeira convocação da seleção olímpica, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, Ricardo Gomes anunciou a sua comissão técnica. O auxiliar será Cristovão Borges, que acumulará o cargo de treinador do Juventude. Serão dois preparadores físicos: Luiz Otávio (ex-Guarani e Fluminense) e Carlinhos Neves (ex-Palmeiras e São Paulo). O treinador de goleiros é Wendell. A nova comissão técnica da seleção olímpica começa a trabalhar no próximo dia 5, na apresentação do grupo para o torneio no Catar, que será disputado de 13 a 24 de janeiro.