Ricardo Gomes define Seleção Pré-Olímpica Apesar dos problemas de liberação de jogadores para poder montar a equipe, o técnico da seleção sub-23, Ricardo Gomes, não escondeu seu contentamento ao encerrar hoje a preparação no Brasil para a disputa do Torneio Pré-Olímpico do Chile, entre os dias 7 e 25 de janeiro. Os jogadores foram liberados para passar as festas de final de ano com a família e no dia 2 se reapresentarão e viajarão para Concepción, local da primeira fase. "Os dias de treinamentos aqui (na Granja Comary, em Teresópolis) renderam bastante e a equipe está bem organizada", disse Ricardo Gomes. Ele também já escolheu os titulares para a estréia no dia 7: Gomes; Maicon, Alex, Edu Dracena e Maxwell; Paulo Almeida, Elano e Diego; Daniel Carvalho, Robinho e Dagoberto. "Se o time mantiver estas atuações nos treinamentos do Chile será este que jogará contra a Venezuela." No último treino, o meia Diego, com dores musculares, e o zagueiro Alex, com uma tendinite nos dois joelhos, foram poupados e substituídos por Wendel e Rodolfo, respectivamente. No entanto, os problemas médicos de ambos os atletas não são graves, o que deixou Gomes despreocupado. Quem voltou a se destacar nas movimentações foi o atacante Robinho, que marcou os dois gols do treino, vencido pelos titulares por 2 a 0. O jogador tem sido um dos principais destaques do grupo, pela sua alegria tanto dentro quanto fora de campo, a exemplo do que ocorreu durante a disputa dos dois amistosos contra o Corinthians e o Santos, em novembro, em São Paulo. "O Robinho é um jogador de grande qualidade e vem tendo o comportamento que esperávamos", afirmou o técnico da seleção sub-23. "Teve bons desempenhos nos treinamentos e vem sendo um dos principais responsáveis por unir os jogadores fora do campo, com sua alegria e brincadeiras." A seleção volta a se reapresentar no dia 2, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, e no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando viaja para o Chile. Após estrear contra a Venezuela, o Brasil enfrenta o Paraguai, no dia 9, o Uruguai, no dia 11 e o Chile, no dia 15, encerrando sua participação na primeira fase do grupo A. No grupo B estão a Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.