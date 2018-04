Ricardo Gomes diz que briga pelo título está aberta

O empate sem gols com o rival Palmeiras em casa e a queda para a quarta posição da tabela não desanimaram Ricardo Gomes. Para o técnico do São Paulo, a briga pelo título do Campeonato Brasileiro ainda está aberta.

Com o resultado deste domingo, o São Paulo soma 37 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras. "Quatro pontos não é uma grande diferença. Dependemos do tropeço do Palmeiras, mas a diferença é válida porque ninguém vai ganhar todas as partidas. Muita coisa vai acontecer até o final do campeonato", previu o treinador.

Na avaliação de Ricardo Gomes, a disputa na ponta da tabela ainda está longe do fim. "Essa briga pelo título não vai envolver apenas estas duas equipes, mas pelo menos cinco ou seis".

Ao falar sobre o clássico deste domingo, o técnico deixou claro que não ficou satisfeito com o desempenho da sua equipe. "Não foi um bom jogo, foi muito tenso, com erros e equilíbrio. Esperava algo diferente. Tinha o fator psicológico do retorno do Muricy, mas o cenário poderia se modificar com um gol ou outro", avaliou.