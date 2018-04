Ricardo Gomes diz que São Paulo está longe do ideal

"Ainda estamos longe do ideal. Muito longe do ideal. Hoje [sábado], construímos o placar e a vitória foi mais do que merecida", afirmou Ricardo Gomes. "Mas isso é bom. Afinal, estamos apenas na terceira partida da temporada".

Mesmo com os titulares ainda sem ritmo de jogo, o técnico confirmou o rodízio de jogadores. A dúvida que ainda permanece é quanto ao esquema tático para a partida contra o Paulista, quinta-feira. Contra o Rio Claro, mais uma vez André Dias e Miranda bateram cabeça no 4-4-2 e o time só esteve mesmo seguro com a entrada de Xandão e a volta do 3-5-2.