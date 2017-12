Ricardo Gomes e Juninho ficaram felizes Por diferentes razões, a Seleção Brasileira e o Corinthians saíram felizes com o resultado prático do amistoso de hoje, em São José do Rio Preto. De um lado, Ricardo Gomes saiu dizendo que o teste foi válido principalmente pelo bom comportamento do adversário, que ´exigiu muito da Seleção´. De outro, o técnico Juninho se disse satisfeito com o desempenho de sua equipe no começo da partida e no segundo tempo, quando conseguiu envolver a Seleção Brasileira sub-23. "Penso que até merecíamos melhor sorte pelo bom segundo tempo", sintetizou Juninho. "Só acho que poderíamos ter apertado um pouco mais nos 45 minutos finais". Vampeta - Juninho também comemorou a volta de Vampeta. O técnico disse que a crise com o jogador foi zerada em todos os aspectos. "Todos nós saímos fortalecidos daquela crise: o Vampeta, a diretoria e eu. Tanto é que conto com ele para o próximo jogo, contra o Guarani, em Campinas". Vampeta também seguiu o mesmo discurso do técnico. O jogador preferiu comemorar a sua volta, sete meses depois de sofrer ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. "Estou feliz por ter voltado bem. Agora, só preciso aproveitar os últimos quatro jogos do ano para recuperar o rítmo e começar vida nova em 2004". De outra parte, o técnico Ricardo Gomes também reconheceu que a Seleção foi dominada no meio-de-campo pelo Corinthians. "Quando eles montaram um meio-de-campo mais experiente, e passaram a jogar mais curto, tivemos problemas. Mas depois também mudamos algumas peças e tivemos a capacidade de controlar o jogo".