Ricardo Gomes é o novo técnico do Flu O Fluminense já tem novo técnico. O clube acertou, na madrugada desta sexta-feira, a contratação do ex-técnico da seleção sub-23, Ricardo Gomes, que será apresentado na tarde de hoje aos jogadores. Vanderlei Luxemburgo chegou a conversar com os dirigentes do clube no início da madrugada, mas não aceitou o convite. Gomes assume a equipe com duas missões bastante complicadas. Primeiro, fazer o time - que tem estrelas como Romário, Edmundo, Roger e Ramon - jogar. Nas mãos de Espinosa, a equipe fracassou na Taça Guanabara. O treinador tenta também retomar sua carreira, depois do vexame com a seleção sub-23, quando não conseguiu classificar o Brasil para as Olimpíadas de Atenas.