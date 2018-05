Ricardo Gomes elogia Fla, mas vê São Paulo prejudicado O técnico Ricardo Gomes, do São Paulo, reconheceu os méritos do Flamengo, que conquistou o título do Campeonato Brasileiro no domingo. Mas o comandante são-paulino não se esqueceu das punições impostas pelo STJD a jogadores do clube, e voltou a reclamar das decisões do tribunal nas rodadas decisivas da competição.