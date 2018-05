Ricardo Gomes elogia jogadores do São Paulo pelo esforço

Após três anos, o São Paulo termina uma temporada sem conquistar um título, apenas com a classificação para a Copa Libertadores de 2010. Isso não significa para o técnico Ricardo Gomes que seus jogadores falharam, ou que o clube 'desaprendeu' o que fazer. Ele prefere ressaltar o lado positivo.

"Deixamos escapar [o título] contra o Botafogo, porque a semana que antecedeu esse jogo foi complicadíssima e não conseguimos administrar os problemas. Claro que não estamos totalmente satisfeitos, mas os jogadores merecem só elogios", resume o técnico, lembrando mais uma vez dos desfalques do time motivados pelos julgamentos no STJD.

Qual o motivo, então, que impediu o time de ser campeão? Ricardo Gomes não tem uma explicação simples. "Eu só posso falar a partir do momento em que eu estive aqui [assumiu no lugar de Muricy Ramalho]. O São Paulo, já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu mostras que brigaria pelo título. Conseguimos uma bela reação, com ótimas partidas, e brigamos até o fim do campeonato. Acredito que a reação do torcedor ao final da partida mostra o quanto o time se esforçou para buscar o seu objetivo".

Para a temporada 2010, Gomes não quis adiantar os planos. Ele só comentou sobre a provável saída do atacante Borges, que interessa ao Santos e a outros times. "O Borges anunciou claramente que quer ir para outros campos. Uma coisa normal e ele sempre deixou isso definido na cabeça dele", opina.

Os jogadores do São Paulo saíram de férias já no domingo, após a vitória sobre o Sport Recife por 4 a 0, e voltam a treinar somente no fim de dezembro. O primeiro jogo do time tricolor em 2010 será contra a Portuguesa, no dia 17 de janeiro, no Estádio do Morumbi, pelo Campeonato Paulista.