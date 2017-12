Ricardo Gomes elogia postura do Fluminense Depois de empatar domingo com o Internacional, no Estádio Beira-Rio, o técnico Ricardo Gomes elogiou a postura da equipe em campo e ressaltou novamente a importância da disciplina no clube. "Todos entraram no gramado sabendo o que iriam fazer. Isso é bom. O jovem deve aprender que tem hora para tudo, mas no trabalho se valoriza sempre a disciplina", afirmou Ricardo Gomes. Romário deve retornar à equipe na partida domingo com o Vitória, no Maracanã. O treinador recebeu bem a notícia. "Ele fez falta na partida contra o Grêmio e o Internacional. Criamos chances, mas não fizemos os gols. Com a volta do Romário, o time só tem a ganhar", disse, referindo-se às partidas realizadas semana passada no sul do Brasil.