Ricardo Gomes escala Joel Carli no Botafogo em clássico

No último fim de semana, Renan Fonseca precisou ser substituído durante partida contra a Cabofriense por causa de dores musculares. E como não quer correr o risco de perdê-lo por longo período, Ricardo Gomes optou por não utilizá-lo. "O Renan Fonseca será poupado. Não vou correr esse risco com ele. Vamos com o Carli e o Emerson Silva", disse.

Essa deverá ser a única novidade na escalação do Botafogo, que, assim, vai entrar em campo com: Jefferson; Luis Ricardo, Joel Carli, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Gegê e Gervasio Nuñez; Luis Henrique.

Ricardo Gomes destacou a importância de não fazer grandes alterações na formação do time neste início de temporada e pediu paciência com o time, que lidera o Grupo B do Campeonato Carioca com 15 pontos e 100% de aproveitamento.

"Mais uma oportunidade. Já falei isso e vou repetir em relação ao trabalho. São muitos jogadores chegando e leva um tempo para criar uma química. É necessário muita concentração e paciência. Espero que isso aconteça o mais rápido possível. O que nós pensamos no futebol é que precisa de qualidade e entrosamento. Isso vai demorar um tempo", disse.

Por isso, ele optou por não escalar Neilton, recentemente recuperado de lesão, entre os titulares. "O Neilton nos ajudou no ano passado e o perdemos durante vinte dias no começo do trabalho. Agora está muito melhor. Ainda não defini a equipe, mas acho cedo para ele começar jogando", comentou.

Assim, também adotou discurso parecido em relação ao meia uruguaio Salgueiro. "É um bom jogador e temos que ver o tempo que ele vai precisar para entrosar. É muito cedo ainda. Infelizmente eu gostaria de ter todas as respostas para vocês. A minha ideia é ele como um meia-atacante. Quero ele atrás dos dois atacantes", disse.