Ricardo Gomes exalta empenho dos jogadores do São Paulo

Cada vez mais satisfeito com o time do São Paulo no Brasileirão, o técnico Ricardo Gomes exaltou neste sábado o empenho dos seus jogadores, que entram em campo no domingo para enfrentar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada.

Há dois meses no cargo, o treinador atribuiu a reação da equipe na competição à atitude dos jogadores. "Quando cheguei ao São Paulo encontrei um elenco muito profissional. Claro que todos estavam tristes, desconfiados, mas acima de tudo eles estavam dispostos a trabalhar, a reagir. Isso aconteceu desde o primeiro dia que estou aqui", destacou o técnico.

Quando assumiu como treinador, o time ocupava apenas a 16ª posição da tabela, na beira da zona de rebaixamento. Sete vitórias seguidas depois, o São Paulo já briga pela liderança da competição. "Os atletas vem demonstrando o tempo inteiro muita vontade de vencer e por isso conseguimos estes resultados. O diálogo com eles só está dando certo pelo nível de profissionalismo deles".

Por causa desse bom relacionamento, Ricardo Gomes avalia que já conseguiu imprimir o seu estilo ao São Paulo. "O time já vem jogando como eu quero, mas tem que sempre buscar evoluir. A defesa está bem, o meio também, assim como o ataque. Temos que deixar o time com harmonia e sem pontos fracos".