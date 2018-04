Ricardo Gomes faz mistério para final e elogia o rival Vasco

O técnico Ricardo Gomes já avisou: não dará pistas da escalação do Botafogo para a ida da final do Campeonato Carioca diante do Vasco até momentos antes da partida de domingo. Nesta sexta-feira, o treinador comandou apenas um treino tático, sem separar titulares e reservas, e anunciou que a última atividade antes do confronto, neste sábado, será fechada à imprensa.

"O treino fechado serve para acertar a parte tática e para não dar arma para o adversário. Será com portões fechados e nos vemos no domingo", avisou à imprensa. Tudo para despistar o rival antes do confronto de domingo, às 16 horas, no Maracanã.

Sem poder contar com o suspenso Joel Carli e o lesionado Emerson, Renan Fonseca e Emerson Silva deverão formar a dupla de zaga titular. A dúvida, portanto, está no meio de campo. Leandrinho e Fernandes brigavam por posição, mas podem ser preteridos caso o lesionado Airton tenha condições de jogo.

O certo é que Ricardo Gomes espera bastante dificuldade diante do Vasco. O treinador não poupou elogios ao rival, atual campeão da competição, principalmente por conta da campanha invicta até agora na temporada após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.

"Eles vieram de uma situação que não foi boa, construíram na dor e montaram um time que por pouco não se salvou no Brasileiro. No Carioca, estão invictos e estou querendo quebrar essa força. É um título que pode ser conquistado sobre um dos maiores rivais. O Carioca tem um charme apesar do regulamento da competição e quando se conquista alguma coisa de valor, você moraliza. Assim que temos que entrar no Brasileiro. Será muito bom para o Botafogo esse título", disse o técnico botafoguense.