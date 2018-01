Ricardo Gomes faz últimos ajustes na Sub-23 A seleção brasileira Sub-23 se reapresenta nesta sexta-feira e segue em viagem ao Chile, onde disputa o Torneio Pré-Olímpico entre os dias 7 e 25. O técnico Ricardo Gomes vai aproveitar o período de treinamentos antes da estréia, contra a Venezuela, para fazer alguns ajustes táticos na defesa e meio-de-campo. O objetivo de Ricardo Gomes é o de melhorar a marcação e o setor defensivo da seleção, que mostrou-se vulnerável durante os dias de preparação na Granja Comary, em Teresópolis. Para Ricardo Gomes, o importante no momento é manter o bom astral do grupo. A falta de tempo para os treinamentos, assim como a dificuldade para conseguir a liberação de alguns jogadores, chegaram a tumultuar o ambiente na seleção. Mas a situação agora é outra, e o time parece pronto para o Pré-Olímpico. Para a estréia contra a Venezuela, Ricardo Gomes vem pedindo aos jogadores que respeitem o adversário e não pensem que a partida "já está ganha". O treinador pôde observar o desempenho dos venezuelanos em dois amistosos realizados no Brasil e afirmou que quatro jogadores da equipe merecem uma "atenção especial".