Ricardo Gomes festeja rápida recuperação de Hernanes

O técnico Ricardo Gomes ainda não confirmou a escalação de Hernanes para o clássico entre São Paulo e Corinthians, no domingo. Mas o comandante comemorou a rápida recuperação do meio-campista, que nesta terça treinou pela primeira vez com os companheiros desde o dia 1º deste mês, quando fez uma artroscopia no joelho direito.

"A recuperação vem sendo muito boa. Ele já tinha apresentado uma movimentação muito boa antes do jogo [contra o Santo André, pela 25.ª rodada], mas preferi não correr o risco. A cirurgia foi um sucesso, e com muita dedicação ele se recuperou totalmente", disse Ricardo Gomes.

O treinador revelou que teve trabalho para convencer Hernanes a não retornar aos gramados contra o Santo André, no domingo, em Ribeirão Preto. "Ele queria muito jogar e fez de tudo para ser aproveitado, o que só demonstra o profissionalismo desse grupo. Fiquei surpreso, porque é uma cirurgia, e ele teve muita força de vontade nessa rápida recuperação", afirmou.