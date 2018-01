Ricardo Gomes fica irritado com Leão O técnico Ricardo Gomes até que ficou satisfeito com o empate de Brasil e Uruguai, na rodada de domingo do Pré-Olímpico, mas um telefonema o deixou bem furioso. Ele acusou o treinador do Santos, Emerson Leão, de ?oportunismo barato? ao ter ligado para o zagueiro Alex para dar palpites sobre o esquema da seleção brasileira Sub-23. Após o jogo, um repórter lhe perguntou se era verdade que o técnico do Santos tinha ligado para Alex e pedido a ele para propor uma mudança de posicionamento com Edu Dracena. ?Isso não existe, meu amigo. Vamos falar do jogo. Isso é seleção brasileira e o Leão não manda aqui, ele cuida do Santos. O Leão ligou para conversar com o doutor Rodrigo Lasmar sobre a contusão do Elano, só isso?, chegou a dizer Ricardo Gomes. Mas depois do jantar, já no hotel da seleção em Concepción, o treinador perguntou ao zagueiro o conteúdo da conversa e Alex confirmou que Leão sugerira ao jogador que falasse com Ricardo Gomes para passar a atuar pelo lado direito da zaga, onde renderia melhor, e não pela esquerda, como joga hoje. Para piorar, Ricardo Gomes ficou sabendo que Leão tornou pública essa ?intromissão? na seleção, ao contar em entrevista à Rádio Jovem Pan que tinha mesmo ligado para Alex no Chile. Aí, o técnico da seleção explodiu: ?Se ele (Leão) voltar a dirigir a seleção, ele escala os jogadores como quiser. Aqui o técnico sou eu e coloco os jogadores do Santos para atuarem do meu jeito. O que o Leão fez foi oportunismo barato.?