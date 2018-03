Ricardo Gomes ganha força no São Paulo Ricardo Gomes é o treinador com mais possibilidades de assumir a direção do São Paulo ainda esta semana. Dentre os treinadores com perfil desejado pela diretoria - alguém com experiência - é o que está mais acessível, pois não tem vínculo com nenhum clube. ?Ninguém me procurou, mas eu não digo nenhuma novidade quando repito que dirigir o São Paulo é um sonho para todo técnico do futebol brasileiro", disse Ricardo Gomes, por telefone. Ele, que dirige a seleção brasileira sub-23, não sabe se seria preciso desvincular-se para assumir o São Paulo. ?Olha, não dá para pensar nisso. Nem convite eu tive." E se for preciso optar entre a Seleção e o São Paulo? ?Olha, aí você já está pedindo muito para mim. Como vou falar sob hipótese?" Tite também tem muitas chances e Oscar, ex-jogador do clube, passou a ser um nome citado neste domingo. A diretoria do São Paulo mostra-se propensa a contar com um técnico com alguma experiência, descartando-se assim a possibilidade de Raí e de Casagrande. ?A tendência é que seja alguém de carreira, não vamos querer alguém que está começando a carreira", afirma Dorival Decousssau, que assume a partir desta segunda-feira o departamento de Marketing do Clube. ?A possibilidade de alguém como o Raí e o Casagrande é bem menor do que a de um técnico experiente, mas ela não pode ser descartada", diz Carlos Augusto Barros e Silva, diretor de futebol do clube. Casagrande tem dito a amigos que a possibilidade de dirigir o São Paulo mexe muito com ele. Tem sucesso como comentarista, mas é um desafio que gostaria de assumir. Vanderlei Luxemburgo, Tite e Leão foram os primeiros nomes citados entre os diretores do São Paulo. ?Não existe nenhuma possibilidade de o Luxemburgo vir para o São Paulo. Não gostamos do que ele fez com o Palmeiras, abandonando o time no meio do campeonato passado", rebate Marcelo Portugal Gouvêa, o grande eleitor desse assunto. A cotação de Leão e de Tite é alta e a possibilidade de contratação é menor, por motivos idênticos. Depois de Oswaldo de Oliveira, o São Paulo deseja um treinador com estilo ?diferente" daquele do clube e do time. Há um consenso de que o elenco é muito técnico e que seria necessário um treinador que gritasse mais, que conseguisse aquele ?algo mais" do jogador. Que fizesse o time ganhar mesmo jogando mal. E a possibilidade pode não se concretizar por causa da Libertadores. ?Tenho um sonho de dirigir o São Paulo um dia, mas também tenho o sonho de vencer a Libertadores", afirmou Tite, técnico do Grêmio, que precisa de um empate contra o Olímpia, no Olímpico, para chegar às quartas-de-final da Libertadores. O mesmo ocorre com Leão, que precisa de uma vitória simples contra o Nacional do Uruguai, na Vila. Caso resolva fixar-se em um desses nomes, o São Paulo não se intimidará pelo fato de estarem trabalhando atualmente. ?Nós acabamos de nos desfazer do vínculo com o Oswaldo, que é um técnico de ponta. Outros podem sair também", diz Barros e Silva, que teve neste domingo sua permanência na diretoria garantida por Marcelo Portugal Gouvêa. Outra possibilidade é Toninho Cerezo, que dirige o Kashima Antlers, do Japão. Nesse caso, o empecilho é o salário do ex-jogador do São Paulo, em torno de US$ 100 mil. Oscar, que foi campeão na Arábia, tendo Mílton Cruz como companheiro, também é lembrado entre os diretores. Há também a idéia, sustentada por diretores mais antigos, de efetivar-se Cilinho, responsável pelas divisões de base do clube, no cargo até que Leão ou Tite ficassem disponíveis. É uma opção que esbarra na falta de vontade de Cilinho em voltar ao futebol profissional. Depois de vagar por clubes inexpressivos do Interior, Cilinho não se mostra disposto a assumir um cargo em que o perigo de demissão é iminente. ?Ele não foi procurado por ninguém, mas a gente não pode esquecer que ele já tem um emprego, já está trabalhando em uma coisa que ele gosta muito", diz dona Scila, mulher de Cilinho. Nesta segunda, Marcelo Portugal Gouvêa começa a procurar um treinador. Na quarta-feira, em Goiânia, o time será dirigido uma vez mais por Roberto Rojas, treinador de goleiros do time.