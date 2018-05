Ricardo Gomes lamenta chances perdidas em derrota do São Paulo

Mais uma vez o técnico Ricardo Gomes culpou as chances perdidas pelo São Paulo para a derrota no Campeonato Brasileiro. O time finalizou mais vezes até sofrer o primeiro gol da Chapecoense, depois tomou o segundo, ainda na etapa inicial, e não conseguiu reagir, mesmo com algumas substituições promovidas pelo comandante.

"Tivemos duas oportunidade, não convertemos, tomamos dois gols, e no segundo tempo ocorreu a mesma coisa. A história se repetiu. Quando tomamos o gol, a equipe se perdeu um pouco. É preocupante, porque tivemos boa posse de bola, mas não conseguimos converter em gols", disse.

Como não podia contar com Chavez e Luiz Araújo, o treinador promoveu as entradas de Pedro e Robson, respectivamente. Depois, ainda colocou em campo Gilberto, Jean Carlos e Daniel, atletas que não vêm tendo muitas chances na equipe. Ricardo Gomes acabou elogiando os dois primeiros.

"O Gilberto e o Jean Carlos entraram muito bem. Preciso encontrar espaço para que eles possam ter mais tempo de jogo. O Jean chegou um pouco depois que eu, machucado, e agora busca um melhor nível", disse o comandante, aproveitando para dar moral para o jovem Pedro. "Ele está em formação, é muito bom atacante, mas ainda precisa de rodagem."