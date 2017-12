Ricardo Gomes leva Flu para treinar na praia O técnico Ricardo Gomes decidiu mudar a rotina de treinamento do Fluminense. Nesta quarta-feira, os jogadores realizaram um treino físico na praia do Leme (zona sul do Rio) - domingo, o time enfrenta o Vitória, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. "O ambiente fica bem mais agradável. É bom variar e vou aproveitar para trabalhar o preparo físico dos jogadores", explicou Ricardo Gomes. Edmundo treinou nas Laranjeiras e deve retornar à equipe apenas no clássico contra o Flamengo, dia 23 de maio, no Maracanã. Já o atacante Romário apenas se exercitou na sala de musculação do clube, auxiliado pelo fisioterapeuta Marcelo Coutinho. Ele poderá atuar domingo, na partida com o Vitória, se ficar comprovada a sua recuperação de uma contusão na panturrilha direita.