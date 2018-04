Ricardo Gomes mantém dúvida sobre a volta de Rogério Ceni

O técnico Ricardo Gomes admitiu nesta sexta-feira a possibilidade de Rogério Ceni voltar ao time do São Paulo no jogo de domingo, contra o Sport, em Recife. Mas ele manteve a dúvida sobre o aproveitamento do goleiro, dizendo que ainda depende de uma conversa com o próprio jogador para avaliar melhor a situação.

Rogério Ceni está sem jogar há quatro meses, desde que sofreu a cirurgia no tornozelo esquerdo no dia 13 de abril. Apesar de já estar treinando normalmente, o goleiro ainda sente algumas dores em razão do longo tempo parado. Por isso, a conversa com Ricardo Gomes irá definir sua possível volta no jogo de domingo.

"Vamos aguardar até sábado, porque ainda não conversei com ele", disse Ricardo Gomes, ressaltando que Rogério Ceni fez um bom treino nesta sexta-feira e vem evoluindo bastante. Apesar do mistério do treinador, o mais provável é que o retorno do goleiro seja mesmo na partida de quarta, contra o Fluminense, no Morumbi.

Sobre o restante do time, nenhuma dúvida. O zagueiro Miranda retornou da seleção brasileira, treinou nesta sexta-feira, e reassume seu lugar na defesa titular são-paulina. E, para substituir os suspensos Jean e Dagoberto, os escolhidos por Ricardo Gomes foram o lateral-direito argentino Adrián Gonzalez e o atacante Borges.