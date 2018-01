Ricardo Gomes não abre mão de Kaká O Milan está esperneando e incumbiu um advogado de estudar uma maneira legal para não precisar liberar Kaká para o Torneio Pré-Olímpico ? que será disputado no Chile entre 7 e 25 de janeiro ?, mas o técnico Ricardo Gomes tem certeza de que não ficará sem o seu capitão na competição que classificará duas seleções sul-americanas para os Jogos Olímpicos de Atenas. ?Nem me passa pela cabeça ficar sem o Kaká. E pelo que tenho conversado com o Américo Faria (supervisor da Seleção principal e da Sub-23) o Kaká vai jogar o Pré-Olímpico porque é uma competição oficial.? Leia mais no Jornal da Tarde