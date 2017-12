Ricardo Gomes não é mais técnico do Fla Ricardo Gomes não é mais técnico do Flamengo. Ele foi demitido na manhã desta segunda-feira em razão da má campanha do time no Campeonato Brasileiro, onde figura na zona de rebaixamento. No sábado, perdeu para o Juventude por 1 a 0. O ex-jogador e auxiliar-técnico Andrade assume a equipe interinamente. A diretoria do clube carioca ainda não se pronunciou sobre a contratação de um novo treinador para a equipe, que ocupa a 21ª colocação, com 42 pontos em 39 jogos.