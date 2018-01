Ricardo Gomes não ficou satisfeito Ao final do primeiro tempo, o técnico Ricardo Gomes estava preocupado com o mau futebol apresentado por seu time. "O time está nervoso, saindo mal da defesa para o ataque", dizia. Àquela altura, com 1 a 0, o Brasil ainda estava ameaçado pela Colômbia, que, embora não chutasse muito, tinha mais posse de bola. Ao final, apesar dos 3 a 0, o semblante do treinador brasileiro ainda estava carregado. "Não nos poupamos para os próximos jogos, não. O que houve foi dificuldade mesmo para superar os colombianos". Ricardo Gomes disse que o Brasil sentiu muito a falta de Fábio Rochenback e Diego na armação, mas achou que Daniel Carvalho foi bem e pode ficar no time titular para o próximo jogo. Daniel Carvalho, por sua vez, parecia estar satisfeito com o jogo apresentado. Explicou o ritmo lento do time, principalmente no segundo tempo, como uma acomodação natural da equipe: "Conforme os gols foram saindo, a equipe foi se acomodando, ainda mais quando os colombianos ficaram com dez. A tendência, nessa hora, é deixar cair o ritmo de jogo". Mas Ricardo Gomes continuava insatisfeito: "No primeiro tempo, a Colômbia teve mais volume. No segundo, apesar de alguns bons momentos, chegamos pouco à frente com bola dominada".