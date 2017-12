Ricardo Gomes não menospreza o Fla Favoritismo é uma palavra que não deve ser pronunciada nas Laranjeiras. Essa, pelo menos, é a recomendação do técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, preocupado em não menosprezar a equipe do Flamengo, adversário de domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. "O Flamengo é o atual campeão carioca e vem empolgado por ter se classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Não tem essa de favoritismo, pelo menos aqui no Fluminense", disse Ricardo Gomes, que alertou os atletas tricolores para não "levarem em conta" a campanha do Flamengo, que ocupa a zona de rebaixamento do Nacional. O atacante Romário correu em volta do campo, ontem, nas Laranjeiras, mas não vai enfrentar o Flamengo.