Ricardo Gomes pede cautela no Flamengo O Flamengo não conquistava três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro há cinco anos (desde 1999). Quebrou o jejum na quarta-feira, ao obter triunfo sobre o Vitória-BA, por 2 a 0, no Maracanã. No entanto, o técnico Ricardo Gomes pediu cautela a seus jogadores porque a situação do clube na competição ainda é "desconfortável". O treinador lembrou que a equipe ainda precisa "soltar a bola com mais rapidez" e explorar mais os laterais. "O grupo tem que ter calma. Ainda o time comete erros durante as partidas, mas gostei da determinação de cada jogador em campo", declarou Ricardo Gomes. O Rubro-Negro é o 17º colocado na tabela de classificação do Brasileiro, com 32 pontos, em 28 rodadas. O experiente meia Zinho destacou que a doação do grupo em campo é a principal explicação do bom desempenho do Flamengo no segundo turno do Brasileiro. "E se o elenco continuar unido vai obter mais vitórias, não tenho dúvida disso".