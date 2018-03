Ricardo Gomes pede reforços para o Flu O Fluminense acendeu o sinal de alerta após o empate com o Grêmio, por 2 a 2, pela Copa do Brasil, na noite de quarta-feira. O Tricolor vencia por dois gols de diferença e acabou cedendo o empate. Segundo o técnico Ricardo Gomes, o clube precisa contratar reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Precisamos de um elenco mais equilibrado e reforçar em alguns setores. Conseguimos melhorar a zaga com a chegada do Odvan, mas ainda é pouco", disse o treinador. Porém, ele sabe que o Fluminense não tem dinheiro e necessita de apoio do seu patrocinador para obter recursos. O problema é que a empresa de seguros de saúde já paga os salários dos atacantes Romário e Edmundo e dos meias Roger e Ramon. Nesta caso, dificilmente estaria disposta a novos investimentos.