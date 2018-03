Ricardo Gomes pedirá explicações a Romário Mais uma vez o atacante Romário se vê diante de uma polêmica. Como ele teve de fazer uma viagem para a Suíça na semana passada, a fim de resolver problemas particulares, acabou desfalcando o Fluminense na partida contra o Olaria, sábado, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Mas tal fato não o impediu de praticar o esporte que mais gosta. Domingo, o craque participou de uma pelada na praia. E mais. Marcou os cinco gols da vitória do seu time, por 5 a 4, sobre um combinado de ex-jogadores. Pelo Tricolor, Romário não marca há sete partidas. O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, disse que terá uma conversa com o atleta. "Só posso comentar o assunto depois de falar com ele. Vou colocar a situação e dizer que a presença dele no clube é importante", afirmou. Só que o treinador terá de esperar até o treino de amanhã para se encontrar com seu comandado. Isto porque o atacante não apareceu nas Laranjeiras hoje. Ele ficou em uma clínica na Barra da Tijuca, na zona oeste, realizando trabalhos físicos. "Já estava previsto isto. O Romário é um jogador que merece um tipo diferente de treino. Mas reitero que a presença dele no clube é importante", disse Ricardo Gomes. O treinador, porém, demonstrou que a falta de profissionalismo pode levá-lo a uma decisão radical. "Se as coisas não funcionarem como eu quero, pego meu boné e vou embora."