Ricardo Gomes pode escalar Flu no 3-5-2 O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, informou nesta sexta-feira que poderá utilizar o esquema 3-5-2 na partida contra o Grêmio, dia 14, no Maracanã, pela Copa do Brasil. E a novidade pode ser a escalação do atacante Edmundo no meio-de-campo. Por enquanto, esse posicionamento do veterano jogador parece ter agradado o treinador. "O Edmundo, atualmente, tem agradado mais no meio do que no ataque. Este esquema é uma possibilidade." Ainda em fase de teste, Ricardo Gomes escalou a defesa com os zagueiros Odvan, Antônio Carlos e Zé Carlos. Atuando dessa forma, o treinador disse acreditar que os laterais terão mais liberdade para atacar. "O time ficará mais compacto, o que é bom para a gente. O Leonardo (lateral-direito) pode apoiar mais, e ele sempre leva perigo à zaga adversária."