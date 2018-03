Ricardo Gomes põe 3 no ataque do Flu Pela primeira vez, no treino desta quinta-feira, o técnico Ricardo Gomes escalou o Fluminense com três atacantes: Romário, Edmundo e Marcelo. Na semana passada, ele chegou a dizer que não usaria esse esquema, mas parece estar mudando de idéia para a decisão da Taça Rio, domingo, contra o Vasco. "Eu disse que a escalação dependeria do rendimento dos jogadores durante a semana. Mas ainda não defini qual formação vou adotar", afirmou Ricardo Gomes, que deixou o meia Ramon no time reserva. Nesta quinta-feira, quem não participou dos treinos foi o volante Marcão, poupado pelos médicos do clube. "Foi somente uma precaução porque estava sentindo algumas dores. Mas já estou melhor", revelou o jogador.