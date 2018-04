Ricardo Gomes poupará cinco titulares no domingo

O técnico Ricardo Gomes voltará a poupar titulares no jogo deste domingo, contra o Sertãozinho, em Ribeirão Preto. Desta vez, o treinador do São Paulo deixará de fora Jean e Richarlyson, além de André Dias, Dagoberto e Washington.

Jean e Richarlyson ficarão de fora pela primeira vez nesta temporada. Os dois jogadores foram titulares nos quatro jogos do time neste Campeonato Paulista. Washington, Dagoberto e André Dias não enfrentaram o Mirassol, na segunda rodada.

Ricardo Gomes tem revezado os jogadores desde o início do campeonato. O treinador está preocupado com a disputa da Copa Libertadores, principal objetivo do time neste ano. O São Paulo estreará no dia 10 de fevereiro, contra o Monterrey, do México.

"É a última dosagem na recuperação dos atletas. Temos uma sequência de jogos para finalizar nossa preparação até a estreia na Libertadores e, com esse último descanso, dá para chegar bem no dia 10", justificou o técnico.