Ricardo Gomes prioriza a marcação O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, disse hoje que dará prioridade durante os treinos desta semana a marcação e o posicionamento da zaga e do meio-de-campo tricolor. O treinador deixou bem claro que está descontente com a atuação da equipe no empate, por 3 a 3, com o Botafogo, no domingo, quando sofreu gol aos 48 minutos do segundo tempo. "Achei que o Botafogo jogou melhor. Criou mais oportunidades e a marcação do Fluminense não dava combate, apenas cercava", reclamou. Para o confronto contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador poderá contar com o volante Juca, que cumpriu suspensão automática. Além dele, Marcão e Ramon podem ser escalados, caso tenham bom desempenho nos coletivos que vão ser realizados nas Laranjeiras.